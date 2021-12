Hannover

Da steht man also nun des Morgens als um die eigene und die Gesundheit der Gesellschaft besorgter Bürger, doppelt geimpft, im Zweifel sogar schon geboostert, mit gebuchtem Termin. Und wartet. Und wartet.

In einer Menschenschlange, deren Impfquote – es gilt ja nicht nur 2-G-plus sonder auch noch 3 G am Arbeitsplatz – einem zumindest suspekt vorkommt. Gut, immerhin ist man an der frischen Luft ...

Warum kein Schlangenmanagement?

Aber es drängt sich schon die Frage auf: Muss das sein? Und die Antwort ist, wie leider viel zu oft in dieser Pandemie: Nein.

Mit längerem Vorlauf und damit einhergehender besserer Vorbereitung wäre zumindest ein Schlangenmanagement möglich gewesen, oder eine Aufteilung in Zentren mit Termin und ohne, oder nur für Geimpfte. Überhaupt: Warum ist der Test auch für Ungeimpfte eigentlich noch kostenlos?

Untätig- und Zaghaftigkeit könnte doch noch zu einem Keil führen

Lange Zeit hat die Politik besorgt argumentiert, man tue dies nicht und könne das nicht machen, weil man keinen Keil in die Gesellschaft treiben wolle. Am Ende könnte diese Untätig- und Zaghaftigkeit dazu führen, dass genau das doch passiert. Denn irgendwann verliert auch der Letzte, der das Impfen für wirksamer gegen Corona hält als eine Wurmkur für Pferde, die Geduld und das Verständnis.

Vor allem für zu späte oder inkonsequente Entscheidungen, die ihn genau so oder gar mehr belasten als die, die aus guten, weil wissenschaftlich belegten Gründen ruhig ein wenig mehr Druck vertragen könnten.

Von Sven Holle