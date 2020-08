SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz in der Achterbahn

Berlin

Das Leben in der SPD wird schnell zur Achterbahnfahrt. Das wissen nicht nur einstige Vorsitzende wie Schröder, Gabriel oder Nahles. Das weiß auch Olaf Scholz. Acht Monate ist es her, da ging es richtig bergab. Die SPD zerlegte den Vize-Kanzler nach allen Regeln der Parteifreundschaft und wählte Norbert Walter-Borjans und Saskia Esken an die Spitze. Scholz war ganz unten und scheinbar am Ende seiner Karriere. Jetzt, eine Corona-Krise später, ist der Mann plötzlich wieder obenauf – und designierter Kanzlerkandidat der SPD.

Es kann der SPD nicht schnell genug gehen

Und die tolle Fahrt geht weiter. Eben noch diskutierten verzagte Genossen, ob die SPD angesichts verheerender Umfragewerte eigentlich einen Kanzlerkandidaten nominieren sollte, jetzt kann es gar nicht schnell genug gehen. Nach der Sommerpause, so fordert unter anderem Stephan Weil, sollte Scholz auf den Schild gehoben werden.

Partei kann früh angesehenen Bewerber platzieren

Die Strategie ist plausibel. Denn die SPD hätte einen klaren Wettbewerbsvorteil. Während sich die Union noch mit rivalisierenden Möchtegern-Kanzlern herumquält und am Ende ohne Merkel-Bonus antreten muss, könnte die SPD frühzeitig einen bei der Bevölkerung angesehenen Bewerber platzieren.

Das Risiko in der Achterbahn-Partei: Die SPD hat dann auch ein Jahr Zeit, ihren Kandidaten wieder zu demontieren.

Von Bodo Krüger