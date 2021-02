Hannover

Seit fast einem Jahr befindet sich Niedersachsen im Krisenmodus. Die Pandemie zerrt an den Nerven – auch an denen der Verantwortlichen. Und so geschehen Fehler.

Aufgrund derer wird nun der Rücktritt von Sozialministerin Carola Reimann (SPD) gefordert. Denn im Rahmen der Impfkampagne hat sie ganz offenkundig Fehler gemacht. Allerdings keine, die Leben gekostet haben. Sondern solche, die in einem monatelangen Krisenzustand zwar nicht passieren sollten, aber schon mal passieren können. Dass sie das Krisenmanagement rechtzeitig hochgefahren hat und seither auch dafür verantwortlich ist, dass Niedersachsen verhältnismäßig gut durch die Pandemie gekommen ist, wird vergessen. Vielmehr stören sich ihre Kritiker auch noch daran, dass die Terminvergabe nur schleppend läuft, die Leitungen überlastet sind.

Doch die Situation war vorhersehbar. Das Interesse an einer Impfung ist ungleich größer als die vorhandene Menge Vakzine. Ein Punkt, für den die Gesundheitsministerin wenig kann. Dennoch soll sie diejenige sein, die gehen muss. Das zeigt, wie angespannt und verzweifelt die Lage ist. Angemessen ist die Forderung deswegen noch lange nicht.

Zumal sich auch noch eine andere Frage stellt: Wieso wird eine fachlich kompetente Ministerin bei gleicher Leistung schärfer angegangen als ihre männlichen Kollegen?

Von Mandy Sarti