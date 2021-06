Reichtumsstudie: Sozialer Sprengstoff

Hannover

Wie bitte? Während weltweit Unternehmen unter der Last der Pandemie in die Knie gingen, Konzerne nur mit staatlicher Hilfe am Leben gehalten werden konnten, Händler, Gastronomen und Künstler, viele Selbstständige, um ihre Existenz bangten und es immer noch tun, hat ein exklusiver Kreis in der Krise profitiert. Die Zahl der Superreichen ist in den vergangenen Monaten größer geworden, belegen neue Zahlen. So sei die Zahl der Menschen in Deutschland mit anlagefähigem Vermögen von mehr als einer Million Dollar in einem Jahr um 69.100 Personen angestiegen.

Nun muss man niemandem einen Vorwurf machen, gut zu verdienen. Auch ist es nicht verwerflich, sein Geld so zu investieren, dass es sich vermehrt. Dennoch zeigt die Entwicklung, dass etwas grundsätzlich schief läuft. Denn zugleich ist auch die Armutsquote wieder gestiegen – und für viele Menschen hat sich die persönliche Not durch den Wegfall ihrer Minijobs in der Pandemie noch mal verschärft. Die Schere geht also weiter auseinander – ein sozialer Sprengsatz. Der Sozialstaat alleine wird diesen nicht entschärfen können. Er wird Hilfe brauchen – von denjenige, die selbst in Krisenzeiten auf der Gewinnerseite stehen. Das wird vielleicht nur über eine andere Steuerpolitik funktionieren. Denn auch Armut mit all ihren gesellschaftlichen Folgen ist eine Krise, die wir gemeinsam bekämpfen müssen.

Von Harald Thiel