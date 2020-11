Hannover

Der Kampf gegen die Pandemie ist eine echte Belastungsprobe für den Rechtsstaat, keine Frage. Die Politik will die Menschen schützen, mutet ihnen dabei aber auch einiges zu. So mancher Einschnitt in die Freiheitsrechte war dann doch zu tief. So kassierten Gerichte das Beherbergungsverbot, die Sperrstunde, so manche Schließung – und nun die Maskenpflicht in der Region.

Wie so viele Maßnahmen wurde auch diese relativ schnell umgesetzt, wieder blieb keine Zeit, das juristisch zu prüfen. So ist das in Zeiten, in denen die Zahl der Corona-Kranken sprunghaft ansteigt. Konsequentes Handeln ist wichtig, das kann man den Verantwortlichen nicht ernsthaft vorwerfen. Und sie haben ja auch nicht viel falsch gemacht, sagen die Richter. Es ändert sich ja nicht viel durch das Urteil – nur für die beiden Kläger gilt es. Aber auch sie dürfen nicht prinzipiell auf die Maske verzichten.

Eine Orientierung ist wichtig – auch für „Querdenker“

Einen Vorwurf muss sich die Region allerdings Gefallen lassen: Die Verordnung war zu schwammig, die Unsicherheit bei den Menschen groß. Wo beginnt die Maskenpflicht, an welcher Straßenecke endet sie? Da gab es keine Klarheit. Die ist aber nun nötiger denn je. Damit auch jeder sogenannte Querdenker Bescheid weiß, woran er ist, wenn er in Hannover demonstrieren will. Und – anders als zuletzt in Leipzig – zur Rechenschaft gezogen werden kann, wenn er die Gesundheit der Vernünftigen gefährdet

