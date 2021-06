Hannover

Die Anwohner sind schockiert – und frustriert. Auch wenn die Hintergründe der Gewalttat noch unklar sind, gerät der Weißekreuzplatz wieder einmal in Verruf. Wie so häufig in den vergangenen Jahren. Aber es passiert: nichts.

Es bleibt bei leeren Versprechungen

Die Fläche in der Oststadt, umgeben von Restaurants und Geschäften, ist schon eine gefühlte Ewigkeit ein Treffpunkt von Trinkern und Drogensüchtigen. Die Nachbarn sprechen von einer schwierigen Gemengelage, meiden den Rasenplatz im Zweifel lieber und gehen mit ihren Kindern woanders spielen. Seit Jahren bitten sie die Politik, dass sich etwas ändert. Es blieb bei leeren Versprechungen. Dabei ist es an der Zeit zu handeln.

Natürlich darf man die Menschen am Rande der Gesellschaft nicht vertreiben. Im besten Falle erhalten sie Hilfe von der Stadt. Lehnen sie die ab, ist das zu respektieren. Nicht zu akzeptieren ist aber, wenn die Menschen dort öffentlich urinieren, sich sonst erleichtern oder Spritzen in den Rasen stecken. Viele klagen über eine übelriechende Spur vom Platz in Richtung Bahnhof.

Ideen gibt es ja: Warum nicht ein großer Spielplatz auf der Fläche, einhergehend mit einem Alkoholverbot? Lasst die Kinder den Platz erobern! Dann muss natürlich auch der Ordnungsdienst viel häufiger vorbeischauen. Der Frust der Anwohner würde dafür schnell verschwinden.

Von Christian Lomoth