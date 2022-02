Preissteigerungen: Das kostet viel Energie

Hannover

Energie kostet – immer mehr. Und immer mehr arme Menschen und Familien haben offensichtlich Probleme, das zu bezahlen. Die Berichte aus den Beratungsstellen sprechen eine klare Sprache: Im Dezember hatten laut einer Umfrage des Deutschen Caritasverbandes drei Viertel der Hilfesuchenden Energieschulden. Tendenz steigend.

Da hilft es natürlich nicht, nur mit Ratschlägen wie „wärmer anziehen“ oder „kälter duschen“ um die Ecke zu kommen. Macht aber in Wahrheit auch niemand ernsthaft. Die Ampelkoalition hat bereits mit einem Einmalzuschuss für Geringverdiener reagiert – weitere durchaus Linderung versprechende Ideen werden diskutiert. Ganz klar: Die Zuschüsse und Boni müssen praxistauglich ausgestaltet werden. Was nützt es dem Familienvater, wenn er irgendwann mal ein bisschen was wiederbekommt, das ganze Geld für einen neuen Energiesparkühlschrank aber erst mal auslegen muss?

Dennoch sind Ratschläge wie „wärmer anziehen“ oder „kälter duschen“ wichtig. Denn wir alle, ob arm oder reich, müssen heute unser Leben ändern, wenn wir ernsthaft etwas für die Welt von morgen tun wollen. Sicher ist es angenehm, auch im Winter barfuß und nur im T-Shirt durch die ganze Wohnung zu laufen. Aber das kostet viel Energie – die wir nicht haben.

Deutschland verbraucht die Ressourcen von etwa drei Erden, der bequeme Lebensstil der US-Amerikaner verbraucht sogar fast fünf. Es ist leider eine ganz einfache Rechnung: Wir haben aber nur eine.

Von Sven Holle