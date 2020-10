Bundesinnenminister Horst Seehofer hat sich nach Monaten des Twists bereiterklärt, eine wissenschaftliche Studie zu Rassismus in der Polizei in Auftrag zu geben – stellt jedoch Bedingungen. Der CSU-Politiker scheint jedoch weiter zu glauben, dass nicht wahr sein kann, was nicht war sein darf, meint NP-Redakteurin Petra Rückerl in ihrem Kommentar .