Polizeiarbeit: Aggression und alltäglicher Irrsinn

Es sind verstörende und empörende Videos. Bilder, auf denen Menschen massiv polizeilicher Aggression ausgesetzt sind. Da kniet in Düsseldorf ein Polizist auf dem Nacken eines am Boden liegenden 15-jährigen. Und die Szene erinnert fatal an George Floyd und Minneapolis. Bei einer Festnahme in Frankfurt tritt ein Beamter auf einen Mann ein, der wehrlos auf der Erde liegt. Und in Hamburg überwältigen acht (!) Polizisten einen offensichtlich verstörten Jugendlichen mit Knüppeln und Pfefferspray.

Es fehlen die Grautöne bei der Diskussion

Was ist das? Willkürliche Polizeigewalt sagen die einen und fühlen sich in finstere Zeiten deutscher Geschichte zurückversetzt. Andere werben um mehr Verständnis für die Beamten, die es im Einsatz zunehmend mit Hass, Gewalt und Respektlosigkeit zu tun haben. Grautöne fehlen bei den Diskussionen insbesondere in den sozialen Netzwerken, dabei täten sie der Debatte gut.

Wir müssen die Fälle differenziert betrachten

Denn gerade der Fall in Hannover zeigt, wie wichtig es ist, die Dinge zu differenzieren. Auf einem Video ist die Festnahme eines Handtaschenräubers zu sehen, die komplett eskaliert, weil gewaltbereite junge Männer sich einmischen und Schaulustige die Polizisten umringen. Ergebnis: Rund 200 Platzverweise. Auch hier lautet der Vorwurf: Polizeigewalt. Dabei ist das Video ein deutlicher Beleg für den alltäglichen Irrsinn, mit dem es die Beamten bei ihrer Arbeit zu tun haben.

Von bodo Krüger