Pflege: Applaus hilft nicht gegen die Katastrophe

Hannover

Applaus ist schön. Aber Probleme löst er nicht. Deutschland steuert weiter auf eine „humanitäre Katastrophe“ im Pflegesektor zu, wie es selbst Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU) ausgedrückt hat, der gerade der Gesundheitsministerkonferenz vorsteht. Den Pflegekräften während der Pandemie zuzujubeln war richtig, ihnen aber nachhaltig anzuerkennen, was ihnen längst zustehen müsste, ist lange überfällig. Angemessene Gehälter etwa, verlässliche Dienstplanung, Aufstiegschancen oder wirklich freie Freizeit.

Stattdessen scheint sich niemand für die Pflege so richtig zuständig zu fühlen. Gehört das ins Ressort Gesundheit? Oder doch in die Finanzen? Immerhin hat das Privatfernsehen erkannt, dass es sich dem Thema mal annehmen muss: Sat.1 schickt für „Die Herzblut-Aufgabe“ Promis wie Wayne Carpendale, Lilly Becker oder Patrick Lindner auf Pflegestationen in Fachrichtungen wie Unfallchirurgie, Geriatrie oder Hals, Nasen, Ohren. Was natürlich auch keine Probleme löst, aber Öffentlichkeit schafft.

Vielleicht ist das ohnehin das größte Problem: Dass bisher zu wenige Verantwortliche wirklich zuhören oder gar anpacken wollen. Und das, obgleich klar ist: Die Gesellschaft überaltert, das Problem mit der Pflege wächst also weiter, es wird jeden treffen. Und Applaus allein hilft da eben nicht weiter.

Von Verena Koll