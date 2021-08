Personalmangel: Gastronomen müssen sich bewegen

Hannover

Wie stark die Corona-Pandemie Einfluss auf unser Leben und die Wirtschaft hat, erleben wir unter den sich wandelnden Umständen fast täglich. Gegenwärtig legt die Krise die Probleme der Gastronomie wie unter einem Brennglas offen: Die Personalnot ist dramatisch. Es fehlt an Köchen und Servicepersonal.

Vor allem Aushilfen und Minijobber haben sich während des Lockdowns andere Jobs gesucht. Und dabei mitbekommen, dass sie ihr Geld auch unter angenehmeren Arbeitsbedingungen verdienen können. Gastronomie bedeutet oft Arbeit, wenn andere frei haben: abends und am Wochenende.

Wenn die Gastronomen ihre Arbeitskräfte zurückholen wollen, müssen sie sich also bewegen, um ein besseres und attraktiveres Arbeitsumfeld zu schaffen. Einige haben das schon begriffen, bieten flexible Arbeitszeiten oder eine Monatskarte an. Auch Familienfreundlichkeit sollte berücksichtigt werden. Dass Arbeit in diesem Gewerbe nie ein Job von neun bis fünf Uhr sein wird, sollte aber auch den Mitarbeitern klar sein – und die, die ihre Tätigkeit in diesem Berufsfeld mit Leidenschaft angehen, akzeptieren das auch.

Weniger vom Personalmangel betroffen sind übrigens Gastronomen, die vermehrt auf Festangestellte setzen. Vielleicht ist es auch diese Sicherheit, die für Mitarbeiter attraktiv sein könnte.

Von Sönke Lill