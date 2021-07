Pandemiebekämpfung: Mehr Hilfe für Gesundheitsämter

Hannover

Masken, Schnelltests, Bedarfskrankenhäuser, Soforthilfen, Impfkampagne, Kurzarbeitergeld – keine Frage, diese Pandemie kostet den Staat sehr viel Geld. Aber auch öffentliche Haushalte kann man nicht unendlich belasten. Daher ist es zumindest verständlich, dass nicht jede Notlage und jedes Bedürfnis gleichermaßen beachtet werden können. Umso wichtiger also, dass die vorhandenen Mittel möglichst sinnvoll und im besten Fall auch noch vorausschauend eingesetzt werden.

Nur sehr schwer zu verstehen ist in diesem Zusammenhang, dass nicht noch viel mehr in die Gesundheitsämter investiert wurde und wird. Denn wenn wir etwas gelernt haben in den vergangenen anderthalb Jahren: Konsequente Nachverfolgung der Infektionen ist ein effektives Mittel gegen Corona. Und dass die Welle nur noch mit sehr unangenehmen Maßnahmen für die Allgemeinheit zu stoppen ist, wenn sie erst einmal die Gesundheitsämter überrollt hat.

Man kann natürlich auch einfach wieder abwarten und hoffen – dann die Bundeswehr rufen, wenn es eigentlich schon zu spät ist, dann den nächsten Lockdown anordnen und viel Geld an die davon Betroffenen zahlen.

Die Definition von Wahnsinn ist, immer wieder das Gleiche zu tun und andere Ergebnisse zu erwarten – sagen zumindest einige Gelehrte.

Von Sven Holle