Orange Day: Gewalt gegen Frauen geht uns alle an

Nicht nur, aber auch in Hannover leuchtet es jährlich orange am 25. November. Es wäre schön, wenn diese Beleuchtung eines Tages nur noch für ein gutes, buntes, gewaltfreies Lebensgefühl stünde. Noch aber steht dieser „Orange Day“ für die Toten, die Verzweifelten, die Verkauften, die Geschlagenen, die Misshandelten.

Er steht für die 301 Frauen, die 2019 in Deutschland getötet wurden, mindestens 115.000 Frauen litten unter „häuslicher Gewalt“. Er steht für die mindestens 50 Millionen Mädchen zwischen 15 bis 19 Jahre, die jährlich zwangsverheiratet werden. Für die Frauen, die im Namen der „Ehre“ getötet, für die Mädchen, die im Namen der Tradition genitalverstümmelt werden, für die vielen vergewaltigten Frauen in Indien, für die geschlagenen Frauen in Russland. Die Farbe Orange steht seit 1991 weltweit für die Gewalt gegen Frauen – und es sieht nicht so aus, als hätte sich seitdem sehr viel getan.

Gewalt beginnt im Wort

Die sozialen Medien scheinen im Jahr 2020 auch hier für Brandbeschleunigung zu stehen. Dort werden Frauen, die sich engagieren und in der Öffentlichkeit stehen, gewalttätig beschimpft, ihnen wird Vergewaltigung gewünscht oder Gewalt angedroht. Gewalt beginnt im Wort und endet oft im Tod – die Farbe Orange wird uns auch nächstes Jahr daran erinnern.

Von Petra Rückerl