Immerhin – es ist etwas passiert. Und es ist ein erster Schritt in die richtige Richtung nach einem gewaltigen Fehltritt der Stadtverwaltung. Im vergangenen Oktober – als sich die gemeinsame Ankunft von Herbstwetter und zweiter Corona-Welle ankündigte – hatte die Stadt ein erfolgreiches Obdachlosenprojekt im Naturfreundehaus eingestellt. Der Proteststurm war riesig, das Engagement von Hannovers Stadtgesellschaft, das dadurch ausgelöst wurde, war es auch.

Gestern eröffnete Oberbürgermeister Belit Onay in Döhren eine neue Anlaufstelle für wohnungslose Menschen. Sie kommen hier drei Monate unter, werden betreut und zurückbegleitet in einen möglichst geregelten Alltag. „Sie finden hier nicht nur ein Dach über den Kopf, sondern ihre Lebenssituation soll sich nachhaltig verbessern“, sagt Onay. Es ist der Ansatz, den es damals auch im Naturfreundehaus gab – darauf „wollen wir aufbauen“, so der OB.

Ohne Unterstützer keine Chance

Ein Ritterschlag für alle, die damals schon an das Projekt glaubten. Und für alle, die es ermöglicht haben, dass dieser Weg erneut eingeschlagen wird. Ohne die Unterstützung durch Stiftungen engagierter Bürger dieser Stadt wäre es wohl nicht gegangen. Für die Politik kann dies aber nur der Anfang sein – denn das Problem auf Hannovers Straßen ist gewaltig. So groß, dass man dieses Erfolgsmodell schnell erweitern und bloß nicht noch einmal in Frage stellen sollte.

Von Zoran Pantic