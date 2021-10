Hannover

Fehlende Infrastruktur, Ärztemangel und wenige soziale Begegnungsräume – der ländliche Raum braucht Unterstützung. Umso wichtiger ist es, dass den Landkreisen Mittel zur Verfügung gestellt werden.

Fehler von Agrarministerin Barbara Otte-Kinast

Problematisch ist es, wenn die Landesregierung es nicht schafft, die Gegenfinanzierung sicherzustellen – so könnten dann mal eben 45 Millionen Euro jährlich verloren gehen.

Das ist sicher ein Fehler von Agrarministerin Barbara Otte-Kinast (CDU), die nicht rechtzeitig darauf beharrt hat, dass die Mittel im Haushaltsplan verstetigt werden.

Eine Frage der Kollegialität

Aber das Problem ist weitreichender: Ganz offenbar ist die Ministerin nämlich auch schlecht beraten und kann so gut wie gar nicht auf Kollegialität innerhalb ihrer eigenen Partei setzen.

Immerhin hätte Finanzminister Reinhold Hilbers (CDU) auch derjenige sein können, der seine Parteikollegin unterstützt – das gilt ebenso für Bernd Althusmann (CDU), der sie im Kabinett haben wollte. Stattdessen lässt man sie ins offene Messer laufen – als Partei, die sich selbstverständlich als Vertretung für den ländlichen Raum sieht.

Im Hintergrund scharren schon langjährige CDU-Mitglieder mit den Hufen – überzeugt, sie seien die besseren Agrarminister. Und so legt sich offen, was man bei CDU und CSU auch auf Bundesebene beobachten kann: Die Partei ist so sehr mit internen Revierkämpfen beschäftigt, dass sie nicht wahrnimmt, wie sehr sie sich damit schadet.

Von Mandy Sarti