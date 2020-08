Neuer Teamgeist in der Verwaltungsspitze in Sicht

Hannover

Im hannoverschen Rathaus gab es mal die Zeit der großen Diven und der kleinen Geister. Nein, keine Namen – garantiert fallen jedem die richtigen ein. Diese Zeit ist jetzt hoffentlich passé. Ein neuer Teamgeist soll spürbar sein. Wenn der noch begleitet wird von Kompetenz und Erfahrung, kann die Dienstleistung der Verwaltung nur besser werden.

Es gibt mehr als genug Probleme in dieser Stadt

Probleme gibt es mehr als genug in dieser Stadt. Da sind die schrecklichen Szenen sozialer Schieflage am Hauptbahnhof und Steintor. Oder die viel zu knapp besetzten Fachbereiche, die unzumutbare Wartezeiten provozieren und an jeglicher Wertschätzung der Bürger zweifeln lassen. Von Millionenverlusten in der Stadtkasse ganz zu schweigen.

Mit Blick auf ihr Alter sollten die drei Neuen an der Verwaltungsspitze diese Probleme anpacken können. Unter ihnen ist kein Heißsporn. Ein Jeder zeigt Mut – allen voran der Anwärter auf den Posten des scheidenden Stadtbaurats Bodemann. Er lässt sich auf neue Herausforderungen ein, wenn andere schon an Ruhestand denken.

Das Trio hat einen Neuanfang verdient

Man kann dem Trio nur Glück wünschen – und ein gutes Ergebnis bei der Wahl im Rat. Es wäre schade, wenn die Kommunikationspanne bei der Vorstellung einen Einfluss darauf hätte. Denn die drei Neuen im Team von OB Belit Onay haben eine redliche Chance zum Neuanfang verdient.

Von Vera König