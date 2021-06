Hannover

Corona hat nicht allen geschadet. Manche hat die Pandemie sogar gestärkt, andere haben sich neu orientiert und formiert. Gemeint sind die extremistischen Lager und Szenen in Niedersachsen. Der Verfassungsschutzbericht 2020 belegt, dass auf die Sicherheitsbehörden im Land auch nach Corona viel Arbeit zukommen wird.

Das Gefahrenpotenzial steigt an

Rechts ist weiter auf dem Vormarsch: Die Extremisten demonstrieren gemeinsam mit Querdenkern und Corona-Leugnern gegen die Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie. Die Vermischung von extremistischen und populistischen Positionen hat neue und mehr Anhänger angezogen. Tendenz des Gefahrenpotenzials in diesem Bereich: steigend.

Gleichzeitig versucht die andere Seite, neue Gesellschaftsschichten für sich zu vereinnahmen. Linksextremisten sind dabei, die Klimaschutzkampagne für sich zu kapern. Inzwischen ist es gelungen, innerhalb der Fridays-for-Future-Bewegung eine neue Plattform zu gründen, deren Ziel es laut Verfassungsschutz ist, den demokratischen Rechtsstaat zu überwinden. Zweifelsohne: auch gefährlich.

FIU ist weit in die Mitte der muslimischen Gemeinschaft vorgedrungen

Und dann sind da noch die Islamisten. Auch die gehen in Niedersachsen längst neue Wege. Der Salafistenverein Föderale Islamische Union in Hannover kommt vermeintlich seriös daher und verkauft alte Ideologien auf einer durchgestylten Homepage und in Podcasts. Damit ist die FIU inzwischen weit in die Mitte der muslimischen Gemeinschaft vorgedrungen.

In der Nach-Corona-Zeit dürften die Kassen deutlich leerer sein. Dennoch müssen Verfassungsschutz und Staatsschutzbehörden so ausgestattet werden, dass sie der wachsenden Gefahr von allen Seiten begegnen können. Schließlich geht es um nicht weniger als unsere Demokratie.

Von Britta Mahrholz