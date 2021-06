Hannover

Wir sind wieder auf Kurs. Warum auch immer. Wahrscheinlich ist es ein Mix aus wochenlanger Ausgangssperre, Impffortschritt und Sonne satt. Hannover schafft nicht nur eine Temperatur über 30 Grad, sondern vor allem eine Inzidenz unter zehn. All das gab es zuletzt in diesem merkwürdig leichten Corona-Sommer 2020.

Pünktlich zu Ferienbeginn läuft es wieder ganz gut. Keine Frage: Wir sollten es genießen, sollten rausgehen, Freunde treffen, für die Grillparty einkaufen und einen unbeschwerten Sommer planen.

Das „Aber“ wird immer wieder betont

Und dennoch sollen und müssen wir wohl umsichtig sein – und wir sollten all das, was wir in den vergangenen schwierigen Wochen und Monaten über Inzidenzen, Abstandsregeln und Virenlast gelernt haben, nicht einfach so über Bord werfen. Das „Aber“ wird bei all den guten Nachrichten, die es gerade so zu vermelden gibt, immer wieder betont.

Mittlerweile wird immer deutlicher, dass es auch ziemlich fundierte Gründe dafür gibt. Der Hauptgrund trägt den Namen Deltavariante, tauchte zuerst in Indien auf und trieb die Inzidenz in England auf einen aktuell erstaunlichen Wert von 70 wieder hoch.

Man muss sich daran erinnern, dass es genau das England ist, das in drei Tagen eigentlich wieder komplett lockern wollte. Und man muss wohl ernst nehmen, dass uns die Pandemie auch an heißen Tagen noch kalt erwischen kann.

Von Zoran Pantic