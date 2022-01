Hannover

Die Hannover traut sich was: Mit einem Rieseninfrastrukturpaket will sie die Weichen in Richtung klimafreundliche Mobilität stellen.

S-Bahnen sollen auf den wichtigsten Linien künftig im 10-Minuten-Takt fahren, zusätzliche Querverbindungen das Stadtbahnnetz erweitern, Velorouten auch in den kleineren Kommunen im Umland möglichst bis vor die Haustür geführt werden. Das alles soll helfen, den Autoverkehr in Hannover und dem Umland bis 2035 zu halbieren.

Autofahren soll unbequemer werden

Zur Wahrheit gehört aber auch, dass das allein mit neuen Angeboten nicht gelingen wird. Die Regionsverwaltung will deshalb auch nicht vor Maßnahmen zurückschrecken, die das Autofahren unbequemer machen.

Das Parken etwa will sie restriktiver handhaben, außerdem in den Städten Superblocks wie in Barcelona einrichten, in denen das Auto (fast) nichts mehr zu suchen hat.

Ihr Durchhaltevermögen wird die Region beweisen müssen

Auch künftig wird das Auto eine Rolle spielen, für manche sogar immer noch unverzichtbar sein. Und es wird auch die freie Entscheidung der Menschen bleiben, ob sie dieses Verkehrsmittel nutzen wollen oder nicht.

Allerdings werden sie akzeptieren müssen, dass sich die Rahmenbedingungen dafür ändern werden und man eben nicht mehr überall damit hinfahren kann. Dass sich die Region auch noch traut, wenn es dagegen Widerstand gibt, wird sie nun beweisen müssen.

Von C. Bohnenkamp