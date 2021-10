Hannover

Leicht war es mit ihm noch nie. VW-Chef Herbert Diess ist ein Freund der Provokation und scheut auch nicht vorm Eklat zurück. Den soll er mit seinen Aussagen zum Stellenabbau im Aufsichtsrat ausgelöst haben.

Es ist ein steiniger Weg für VW

Nicht das erste Mal: Mit Ex-Betriebsratschef Bernd Osterloh war er mehrfach heftig aneinandergeraten und als aus dem Aufsichtsrat immer wieder Infos an die Öffentlichkeit kamen, unterstellte er diesem sogar kriminelles Gebaren. Geschadet hat es ihm nicht – sein Vertrag wurde verlängert.

Vielleicht auch deshalb, weil Diess’ kalkulierte Provokationen stets dem Ziel dienen, den Konzern voranzubringen. Denn auch wenn es gerade scheint, als dass VW den Wechsel zur E-Mobilität besser als ein Großteil der Konkurrenz hinbekommt, ist es noch ein steiniger Weg.

Was die Debatte auslöst, ist nicht überraschend

Branchenüberflieger Tesla wächst und wächst und kann seine Autos automatisierter und auch deshalb kostengünstiger produzieren. Denn das ein E-Auto mit weniger Personal zusammengebaut werden kann, ist keine Überraschung mehr. Das sind eher die Reaktionen, die es im Aufsichtsrat aufgrund Diess’ Aussagen gegeben haben soll.

Nicht überraschend ist jedoch auch, was eine Jobabbau-Debatte innerhalb der Belegschaft auslöst. In Zeiten, in denen diese ständig in Kurzarbeit geschickt wird, verstärken Schreckensszenarien nur bestehende Existenzängste. Der VW-Boss sollte daher genau bedenken, was er tut.

Von Harald Thiel