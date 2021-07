Hannover

Auch vor der Pandemie gab es in der Gastrobranche nicht gerade einen Fachkräfteüberschuss. Die Gründe sind offensichtlich: Kontostände von Kellnerinnen und Zapfern bleiben übersichtlich, die Wertschätzung für den Berufsstand ist in der Regel gering. Und als junger Mensch überlegt man sich sorgfältig, ob man dann zur Schicht antreten will, wenn sich die Clique klar zur Party macht.

Für wie lange denn diesmal?

Corona trifft die Branche so heftig wie kaum eine andere. Wirte und Wirtinnen waren die ersten, die schließen mussten, und mit die letzten, die öffnen durften, zunächst nur draußen.

Der Wetterbericht wurde für Gastronomen so existenziell wie die Corona-Inzidenz. Und wer jetzt in seinen Job zurückkehren soll, fragt sich zu Recht: für wie lange denn diesmal?

Maßnahmen kosten Zeit und Geld

Es ist gut, dass das Land Niedersachsen erwägt, finanzielle Anreize für Azubis in Hotels und Gastronomie zu schaffen. Doch zu einem Traumjob wird die Arbeit erst, wenn sie mehr Anerkennung findet.

Viele Chefs haben das verstanden. Sie spendieren gemeinsame Mittagessen, Nachtzuschläge oder kulinarische Ausflüge, um ihr Personal zu motivieren. Um zu zeigen: Ihr seid es uns wert.

Das kostet Zeit und Geld. Aber nur so gewinnt man ein Team, das gerne seine Schicht antritt, auch wenn sie bis spät in die Nacht dauert. Und das vielleicht sogar ein bisschen stolz darauf ist, Teil der Gemeinschaft dieses Lokals zu sein.

Von Julia Braun