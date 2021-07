NP-Meinung: Die Corona-Impfpflicht sollte das letzte Mittel sein

Hannover

Impfpflicht? Impfzwang? Klingt beides nicht gut, und ist jenseits aller juristischen Untiefen auch keine smarte Idee, um der bundesweiten Kampagne den Kick zu verleihen, der unsere Gesellschaft zur Herdenimmunität führt.

Manche sind mit Überzeugungsarbeit nicht zu erreichen

Wer verdonnert wird, ob vom Staat oder vom Arbeitgeber, ist geneigt, dem weltverschwörerischen Gebrabbel derjenigen, die in der Hoffnung Impfstoff nur Teufelszeug sehen wollen, Glauben zu schenken. Eine Impfpflicht sollte das letzte Mittel sein – zum Beispiel in der stationären Pflege.

Andererseits ist es ja so: Wer die Politik, die Wissenschaft, die Medizin aus Prinzip abgrundtief verabscheut und verdammt, der ist mit Überzeugungsarbeit oder Motivationsansprechen sowieso nicht mehr zu erreichen.

.. der sollte die Bürgertests auch selbst bezahlen müssen

Für solche Vernunftverweigerer sind die Maßnahmen des französischen Präsidenten Macron passend: Wer sich impfen lassen könnte, dies aber nicht will und sich daher für viele Bereiche des gesellschaftlichen Lebens testen lassen muss, sollte diese bislang kostenlosen Bürgertests auch selbst bezahlen müssen.

Anderenfalls kann er oder sie nicht mehr ins Café, nicht ins Theater und nicht ins Flugzeug. Das wird auch bei uns so kommen.

Eine Impfpflicht durch die Hintertür? Ach was. So wird lediglich ein Bruchteil der Kosten dieser Pandemie auf diejenigen abgewälzt, die sie letztlich am Laufen halten.

Von Michael Lange