Hannover

Neben vielem anderen ist Corona in erster Linie eins: teuer. Der Staat nimmt eine Menge Geld in die Hand, um einige negative Auswirkungen der Pandemie zumindest abzumildern. Das ist richtig so. Und natürlich ist es auch richtig, sich jetzt schon Gedanken darüber zu machen, wie diese Löcher im Budget in Zukunft wieder gestopft werden können.

Falsche Einsparpotenziale 

Aber wenn eine der ersten Ideen ist, auf eine bessere Betreuung der Kindergarten- und Grundschulkinder zu verzichten, dann drängt sich die Frage auf, ob hier nicht – wieder einmal – viel zu kurz (nach-)gedacht wurde.

Da ist zuvörderst die schlichte Aufregung darüber, dass Milliarden und Abermilliarden in die große Wirtschaft gepumpt wurden, während Familien und Erzieher in diesem Ausnahmejahr außergewöhnlich viel zusätzlich leisten mussten, aber kaum zusätzliche Unterstützung bekamen – und dennoch hier das Einsparpotenzial gesehen wird.

Die Pandemie hat es doch gezeigt

Aber auch der differenziertere Blick macht es nicht besser: Digitalisierung, Behörden- und Bildungsinfrastruktur – gerade jetzt in der Pandemie wurde doch deutlich, wie fatal sich fehlende Bereitschaft zu langfristigen Investitionen auswirken kann.

Und es sollte auch für Zahlenmenschen ersichtlich sein, dass die Investition in eine bessere Betreuung unserer Kinder in der Zukunft sehr gute Renditechancen hat.

Von Sven Holle