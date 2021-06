Hannover

Es ist natürlich immer gut, Geld zu bekommen. Und klar, die Innenstädte brauchen Hilfe. Nur: Mit einem dicken Batzen Scheine in der Hand füllt sich solch ein leeres Kaufhaus in der Georgstraße auch nicht.

Die Stadtplaner brauchen Antworten. Auf viele Fragen: Wie verändert sich ein Zentrum, wenn weniger Menschen täglich ins Büro fahren? Wenn immer weniger dort einkaufen? Wenn Städter seltener ein Auto besitzen?

Erst Konzepte, dann das Geld

Das sind Fragen, die sich nicht nur Hannover und Celle stellen, sondern Städte in aller Welt. Manche haben schon hervorragende Lösungen gefunden. In Barcelona zum Beispiel gibt es nun viel mehr grüne Oasen in der City. Paris will dafür sorgen, dass alle wichtigen Dinge des Lebens in höchstens 15 Minuten Fußweg zu erreichen sind. In Mailand wird ein Hochhauskomplex komplett begrünt.

Was alle Ideen vereint, auch wenn das für Hannovers Geschäftsleute immer noch ein Grauen ist: Autos werden zurück gedrängt, die City soll wieder mehr für Menschen sein, wieder lebenswerter. Zum Beispiel auch durch mehr Wohnungen, die Hochschulen könnten für die Studenten einen Platz in der City finden, es muss viel mehr Kultur auf den Straßen stattfinden.

Geld ist gut, aber viel nötiger sind erst einmal Ideen und Konzepte. Die man dann gezielt finanziell fördern muss.

Von Christian Lomoth