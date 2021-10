Hannover

Wir leben schon in seltsamen Zeiten. In denen der Besuch einer erhebenden, Spaß bereitenden Veranstaltung mit Angst verbunden ist.

Pop-Konzerte, Opernaufführungen und das Theater werden zu 2G-Events. Was nun auch keine absolute Lösung ist, aber immerhin ein annehmbarer Kompromiss. Bei dem man von zwei Seiten mit der Angst umgehen muss. Einerseits die Menschen, die zwar vollständig geimpft sind und den Impfdurchbruch fürchten. Auf der anderen Seite die Menschen, die überhaupt vor jeder Impfung flüchten. Und die müssen eben draußen bleiben. Weil es in diesen besonderen Zeiten eben auch besondere Hürden gibt.

Zu den Hürden kommt nun ein Impfdokument hinzu

Die zu überwinden sind – wie auch die eines hohen Eintrittspreises, des stundenlangen Anstehens nach dem besten Platz, der bisweilen zu geringen Ticket-Verfügbarkeit. Und nun eben zusätzlich noch die Vorlage eines entsprechenden Impfdokuments.

Jeder, der in Zukunft Ed Sheeran, Verdi oder im Kino James Bond besuchen will, muss sich darüber klar werden, dass damit nun auch eine besondere Verantwortlichkeit einhergeht. Wenn jetzt wieder Proteste kommen: Wir leben schließlich inmitten einer noch lange nicht ausgestandenen, gefährlichen Pandemie, Herrgottnochmal. Und kein Mensch wird ja zu irgendetwas gezwungen. Der Besuch von Kultur ist in diesem Land immer noch freiwillig.

Von Henning Queren