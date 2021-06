Hannover

„Mein Freund, der Baum, ist tot!“ Als Alexandra 1968 ihr Lied vom gefällten Kindertröster sang, ahnte sie noch nichts von einer veritablen Waldkrise, die sich 50 Jahre später durch die ganze Welt ziehen würde.

Auch der Deister und Hannovers Stadtwald spüren den Wandel

Der Mensch macht sich nicht erst seitdem seinen lebensnotwendigen C02-Speicher kaputt – entweder direkt durch Abholzung und Abbrennen wie in Brasilien, wo einverantwortungsloser Rechtsradikaler das Land in die Irre führt. Oder indirekt durch den menschgemachten Klimawandel, der weltweit die Wälder tötet.

Auch weitab von Brasilien im schönen Deister stehen die Stumpen abgestorbener Fichten. Und vor unserer Haustür in Hannover wird der Stadtwald massiv durch die globale Erderwärmung geschädigt.

Das ist symptomatisch für den Umgang mit dem Klimawandel

Dass unserer Bundesagrarministerin Julia Klöckner zur Waldkrise nicht mehr einfällt als Klima-Prämien für Waldbesitzer, die zuweilen Teil des Problems sind, ist symptomatisch für den Umgang der Politik mit dem Klimawandel.

Die Probleme verleugnen oder schönreden, die Lösungen verschieben oder verlagern, den Klimawandel so lange ignorieren, bis die Folgen offenbar sind – erst ganz langsam setzt sich in den Köpfen auch unserer Landes- und Bundesregierungen durch, in welchem Schlamassel wir sind.

Erst stirbt der Wald. Dann wir.

Von Petra Rückerl