Hannover

„Kinder an die Macht“, hat Herbert Grönemeyer 1986 gefordert. Nun ja, spätestens mit der Pandemie ist klar, dass zwischen Liedkunst und Realpolitik ein tiefer Graben klafft. Kinder müssen sich hintenan stellen, hat es meist geheißen. Dass es bei der Impfreihenfolge so weitergeht, hat zwar auch medizinische Gründe, ist letztendlich aber konsequent.

Welcher Lehrstoff wurde verpasst?

Zu Beginn der Pandemie ging es um die Alten, dann um die Wirtschaft. Während Konzerne mit Millionen an Steuergeldern gerettet wurden, saßen die Kleinen zu Hause. Kein Spielplatz, kein Sport und ohne Freunde. Diskutiert wurde lediglich, welchen Lehrstoff sie verpassen – was es aus einem jungen Menschen macht, wenn er ohne sozialen Kontakte heranwächst, war selten ein Thema.

Keine Frage, ohne Corona-Maßnahmen hätte sich das Virus noch mehr ausgebreitet. Aber jetzt ist es Zeit, darüber zu reden, wie wir unseren Kindern etwas zurückgeben können.

Freier Eintritt in alle Schwimmbäder, wie OB Onay vorschlägt, ist eine gute Idee, reicht aber nicht. Ein pralles Paket mit Freizeit- und Bildungmöglichkeiten, die Spaß machen. Natürlich kostenlos und ohne viel Bürokratie, wäre angemessen.

Was das kostet? Weniger als die Staatshilfen für Tui und Co. Und eine Investition in die Zukunft. Geben wir den Kindern also ein Stück weit das Kommando – und schenken ihnen diesen Sommer.

Von Harald Thiel