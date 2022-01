Hannover

Es ist erschütternd: Ein Hund, weggeworfen in einem Koffer. Ein anderer wird in eine Plastiktüte gepackt und abgestellt. Wer macht so etwas? Vermutlich Menschen, die solch ein Tier unterm Weihnachtsbaum noch niedlich finden – dann aber merken, dass so ein Mitbewohner ja ständig Aufmerksamkeit braucht und sich das Kind doch nicht so richtig drum kümmert. Also schnell weg damit. Passiert immer wieder, der Platz in Tierheimen wird nach Weihnachten oder Ostern immer wieder knapp. Höchste Zeit, endlich etwas dagegen zu tun.

Es sind ja nicht nur die Hunde zum Fest. Nachrichten von misshandelten Tieren begleiten uns das ganze Jahr – von angeschossenen Katzen bis hin zu völlig abgemagerten Kühen. Der Mensch schätzt das Tier viel zu häufig nicht – und muss auch selten Konsequenzen fürchten, wenn er Tiere quält, aussetzt oder sogar tötet. Wie so vieles in unserer Gesellschaft funktioniert das leider nur mit höheren Strafen.

Die neue Ampel-Regierung ist da auf einem guten Weg: Es sollen bis zu fünf Jahren Haft drohen, wenn Tiere in kommerziellen Betrieben misshandelt werden. Ein guter, erster Schritt. Der zweite muss aber sein: Auch Menschen, die Hunde in Koffer sperren, müssen viel härtere Sanktionen fürchten. Das wäre ein wichtiges Zeichen der Politik für eine höhere Wertschätzung der Tiere.

Von Christian Lomoth