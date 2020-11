Hannover

61 Prozent der Hannoveraner sind für eine autofreie Innenstadt. Das ist das Ergebnis der Studie, die die Sparkasse vergangene Woche vorgelegt hat. Das Geldinstitut solle sich nicht einmischen in kommunalpolitische Entscheidungen, wettern CDU und FDP. Die SPD hat Zweifel an der Methodik der Umfrage. Überraschend ist das nicht. Sind es doch auch diese Parteien, die sich bei jeder Gelegenheit gegen den Plan von Oberbürgermeister Belit Onay in Stellung bringen, mit dem er die Wahl 2019 gewonnen hat.

Die Umfrage allerdings erscheint seriös gemacht. Und die Parteien täten gut daran, daraus ihre Schlüsse zu ziehen. Der Trend jedenfalls ist eindeutig: Immer mehr Hannoveraner wünschen sich eine erhebliche Reduzierung des Autoverkehrs in der Innenstadt. Und wer das ignoriert, könnte bei der Kommunalwahl 2021 böse Überraschungen erleben.

Nur noch 23 Prozent gegen autofreie City

Denn wirklich gegen die autofreie Innenstadt sind laut Sparkassen-Studie nur noch 23 Prozent. Ein ziemlich kleiner politischer Kuchen, der mit Opposition in dieser Frage zu verteilen wäre.

Die SPD selbst hat mit ihrem Konzept „ Hannofuture City“ schon gute Ansätze für eine Reduzierung des Autoverkehrs vorgelegt. Und auch, wenn sich OB Onay offiziell nie vom Begriff „autofrei“ distanziert hat: Dass die Fahrzeuge komplett gar nicht ausgesperrt werden können, hat er mehrfach betont. Ein Kompromiss in dieser Frage wäre also machbar und täte Hannover gut. Besser jedenfalls als Vorwahlkampfgetöse.

Von C. Bohnenkamp