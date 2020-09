Unmut am Continental-Werk in Hannover: Rund 2000 Mitarbeiter haben gegen die Sparpläne und den angekündigten Stellenabbau des Autozulieferers protestiert. Conti stünde es gut zu Gesicht, die Krise nicht für Auslagerungen der Produktion in Billiglohnländer zu nutzen, meint NP-Kommentator Harald Thiel.