Lokale Energiewende: Enges Wettrennen für alle Bürger

Hannover

Der Klimawandel in seinen Ausprägungen wird heftiger. Hochwasser, Hitze – die Gesellschaft bekommt deutlich vor Augen geführt, wie sich die Welt grundlegend verändert. Damit ist klar: Der schon eingeleitete Kurs ist alternativlos – weg von nuklearen und fossilen Brennstoffen mit hohem CO2-Ausstoß, hin zu sauberen Energien.

Die neue Bundesregierung will die Energiewende von 2038 auf 2030 vorziehen – ein zeitlich sehr ambitioniertes Vorhaben, da über die ausreichende Alternativversorgung in Deutschland mit Strom durch Wind, Sonne oder Biomasse noch nicht abschließend befunden ist. In Hannover ticken die Uhren noch schneller, hier wird der Energiewende-Turbo eingeschaltet: Das Kohlekraftwerk Stöcken soll in zwei Schritten ab 2024 vom Netz gehen und 2026 ganz abgeschaltet sein.

Zuständig für die lokale Energiewende ist der kommunale Versorger Enercity, deren Chefin jetzt verkündet, Hannover zur ersten ölheizungsfreien Stadt in Deutschland machen zu wollen. Vor Ort, in unseren Gebäuden und Heizungskellern, wird die Energiewelt in ein paar Jahren deutlich anders aussehen. Das ist das Ziel von Enercity. Ist es zu hoch gesteckt? Wird man sehen, der klimabewusste Bürger muss nämlich mitziehen: Das Wettrennen gegen den Klimawandel ist jetzt schon eng. Und alleine ist es nicht zu gewinnen.

Von Andreas Voigt