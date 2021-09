Hannover

Wochenlang kein Erdkunde, weil die Lehrerin krank ist. Kunst wird gar nicht mehr unterrichtet – keine Fachkraft da. Das Theaterprojekt am Nachmittag gestrichen. Ein mögliches Horrorszenario? Nein, das ist die Realität an vielen Schulen in Hannover. Und das Bitterste dabei ist: Das geht schon seit Jahren so. Nein, der Lehrermangel ist wahrlich kein neues Phänomen.

Da ist Kreativität gefragt: Da werden Pädagogen und Pädagoginnen vom Gymnasium in die Grundschule geschickt, da werden intern Stunden gekürzt, und vielleicht bekommt man ja von irgendwo her eine Aushilfskraft – ein Jammerspiel in deutschen Schulen. Das – und das ist das Traurigste – auf Kosten der Kinder abläuft.

Woher Hilfe für die Schulen kommen soll, bleibt ein Rätsel

Kurzfristige Hilfe ist kaum möglich. Die Politik setzt auf Quereinsteiger, aber Menschen ohne gründliche Ausbildung die Kinder unterrichten zu lassen, ist auch nur eine bedingt gute Lösung. Die Gewerkschaft fordert eine bessere Bezahlung und ganze Teams zur Unterstützung der Lehrer. Klingt vernünftig, aber woher die Mitarbeiter kommen sollen, bleibt ein Rätsel.

Was als Erstes nötig ist: Ehrlichkeit. Zu sagen, ja wir haben zu wenig Lehrer. Ja, wir haben so viele Probleme in der Bildungspolitik. Wir müssen etwas ändern, und zwar schnell. Darum kümmern sich nun die klügsten Köpfe. Denn was die Bildung braucht, ist nicht weniger als ein Neustart.

Von Christian Lomoth