Ladesäulen: Der Kick am Steuer

Hannover

Wer sich im Urlaub einen Hauch von Abenteuer gönnen will, muss dafür weder in die Berge noch ans Meer. Es reicht schon, sich ins E-Auto zu setzen und loszufahren. Der Mangel an Ladesäulen sorgt für den Kick am Steuer: Komme ich an oder nicht?

Es gibt da leider noch sehr viele Fragezeichen bei der E-Mobilität, die Antworten lassen sich aber auf einen gemeinsamen Nenner zusammenfassen: Wir haben es irgendwie geschafft, den Wandel weg vom Verbrenner gleichzeitig dringend zu fordern und auch zu verpennen. Und ja, die allgemeine Tesla-Schwärmerei ist mitunter ein wenig zu viel des Guten – aber wieder einmal sind es die Texaner, die mit 1250 Ladepunkten allein in Deutschland vorwegmarschieren. Während einheimische Autoanbieter damit jahrelang nichts zu tun haben wollten und auf die Politik verwiesen.

Sicher, damit haben sie einen Punkt. Man hätte Tankstellen verpflichten können, Ladesäulen aufzustellen. Man hätte früher die Ladesäulenverordnung verschlanken und den Wettbewerb antreiben sollen. Stattdessen gibt es einen Wildwuchs an Systemen und regionale Monopole.

Zwar nimmt der Ausbau der Infrastruktur allmählich endlich an Fahrt auf, mit dem Absatz an E-Autos kann er allerdings nicht Schritt halten. Daher hier eine weitere Möglichkeit, den Urlaub künftig aufzupeppen: Mit meditativem Nichtstun beim Warten in der Ladepunkt-Schlange.

Von Fabian Mast