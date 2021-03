Ladenöffnungen: Ein echter Neustart ist notwendig

Hannover

Nun gut, die Friseure haben wieder geöffnet. Das hilft nicht nur dem einen oder anderen optisch, sondern gibt auch den Innenstädten wieder etwas Volumen. Wobei der Gesamteindruck weiterhin nur eines ist: traurig. Das wird sich wohl erst ändern, wenn auch die Händler in der City wieder öffnen dürfen. Doch ist dann wirklich alles wieder gut?

Mal abgesehen von der Debatte, wie viel Lockerung in diesen Tagen wirklich sinnvoll ist, stellt sich noch eine andere Frage: Wie geht es nach der Pandemie mit unserer City weiter? Denn zur Wahrheit gehört auch, dass diese auch ohne Virus mächtig kränkelt. Mit dem leerstehenden Karstadt-Gebäude hat sich ein wunder Fleck im Herzen der Stadt breit gemacht – wie so etwas aussieht, wenn man es nicht schnell kuriert, kann gut vom Rathaus aus am einstigen Maritim-Hotel beobachtet werden. Und Experten sind sich sicher, dass das große Ladensterben weitergeht – weil der Onlinehandel die Schlacht um die Kunden längst gewonnen hat.

Unsere Stadt wird eine andere sein

Auch wenn die Läden wieder öffnen, wird unsere Stadt eine andere sein. Warum also nicht einen echten Neustart wagen? City kann mehr sein als eine Aneinanderreihung von Burgerläden und Einkaufsketten. Dass sich die Politik offenbar ernsthaft mit der Idee des grünen „Roofwalks“ über den Dächern der Stadt beschäftigt, ist der richtige Weg – es geht nur über Attraktivität und Lebensqualität. Warum nicht auch leerstehende Kaufhäuser durch Wohnraum ersetzen – und das Zentrum so wieder mit Leben füllen?

Von Harald Thiel