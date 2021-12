Kreative Ideen für Impfungen der richtige Weg

Hannover

Die Bratwurst fürs Impfen war ja schon nett, wenn auch vielleicht etwas altbacken. Der Wunsch nach kreativen Ideen, um die Impfbereitschaft zu erhöhen, ist nach wie vor aktuell. Klar gibt es auch kritische Stimmen: Sich impfen zu lassen, ist doch selbstverständlich. Wieso dann noch belohnen.

Aber ganz so selbstverständlich ist es dann offenbar doch nicht. Sicher, den Totalverweigerer wird man auch mit den tollsten Angeboten nicht erreichen. Aber es gibt andere Hemmnisse, die viele vor einer Impfung zumindest zögern lassen. Mag es Gedankenlosigkeit sein, vielleicht auch Trägheit oder nur der Mangel an einer einfach zugänglichen Gelegenheit.

Es braucht also Überzeugungskraft, um Impfmuffel an die Spritze zu bekommen. Und die hat man nicht auf dem hohen Ross. Man muss auf die Leute zu gehen, sie dort abholen, wo sie sind. Zum Beispiel im Capitol. Oder im Stadion. Eben dort, wo viele Freizeit verbringen, was derzeit ohne Impfung kaum geht. Wenn dabei noch ein wenig Unterhaltung geboten wird, ist das ein kleines Sahnehäubchen obendrauf.

Am wichtigsten aber ist, dass es so viele Impfgelegenheiten gibt, wie möglich. Auch zu ungewöhnlicheren Zeiten. Um die Hürde für den Piks so niedrig wie möglich zu halten. Die Impfoffensive an diesem Wochenende ist genau der richtige Schritt.

Also nur Mut: Lassen Sie sich impfen!

Von Andreas Krasselt