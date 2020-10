Die gute Nachricht: Es kommen wieder mehr Menschen in die City zum Einkaufen. Nur geben sie weitaus weniger aus als in den Jahren zuvor. Und die Aussichten sind trübe: Nach der Karstadt-Aufgabe schließt nun auch die große Wurst-Basar-Filiale. Was muss passieren, damit der Patient Innenstadt wieder richtig auflebt?