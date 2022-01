Hannover

Eine Testpflicht auch in Kindergarten, Krippe oder Hort? Eigentlich alternativlos, wenn dort das Erkrankungsrisiko so hoch ist wie in anderen Altersgruppen und die sich auch hierzulande durchsetzende Omikron-Variante die Infektionsgefahr noch einmal deutlich erhöht. Maskenpflicht und Abstandsregeln sind in Kitas nun mal keine praktikable Alternativen und dichtmachen sollen die Einrichtungen auch nicht. Bleibt also nur ein verbindlicher Test zuhause, bevor man die Kleinen, die mehrheitlich noch nicht geimpft werden können, abgibt.

Doch da fangen die Probleme an. Vom Beschluss einer Pflicht bis zu deren Umsetzung ist es ein steiniger Weg. Wer kontrolliert das eigentlich und was passiert, wenn die Eltern einen Test verweigern, vergessen oder dieser positiv ausfällt? Wenn sich schon viele Lehrer damit überfordert und oft alleine gelassen fühlen, dürfte sich das Problem bei den Erziehern und Betreuern nochmals potenzieren.

Ab nächster Woche Testpflicht in Bayerns Kitas

Eine Testpflicht an Kitas, wie sie ab nächster Woche auch in Bayern gilt, funktioniert nur dann, wenn alle zuvor ihre Hausaufgaben gemacht haben. Ist die verlässliche Versorgung mit altersgerechten Schnelltests geregelt? Gibt es einen Plan, wenn eine Einrichtung die Zusatzaufgabe nicht alleine wuppen kann? Zu einem schlüssigen Konzept gehört eben auch, dass man Antworten hat, bevor Probleme auftreten.

Von Harald Thiel