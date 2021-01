Hannover

Es klingt noch nach Zukunftsvisionen: Autos, die autonom auf den Straßen umherfahren. Doch lange wird das nicht mehr so sein, denn schon jetzt ist eines Realität: Die Fahrzeuge werden immer intelligenter. Darauf muss man sich einstellen – auch in der Verkehrsplanung. Dass Niedersachsen nun die neue, intelligente Navigationstechnologie NUNAV an den Start bringt, ist ein Fortschritt für ein Land, das beim Breitbandausbau immer noch hinterher hängt – der für das System lebenswichtig wäre.

Mit dem neuen System sollen Routen passgenau für die Verkehrsteilnehmer berechnet und Staus vorhergesagt werden. Das ist gut, spart Zeit und Nerven – vor allem, wenn man bedenkt, dass die bisherigen Schilderbrücken bei schlechtem Wetter schon mal abschalteten.

Neues aus dem NP-Newsroom Unsere Übersicht zu den wichtigsten Nachrichten aus Hannover täglich gegen 13 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Doch die Planung des Landes für die Zukunft könnte noch intelligenter und vor allem klimafreundlicher sein: NUNAV konzentriert sich nämlich bloß auf den Autoverkehr. Dass in einigen Fällen die Bahn das schnellste Verkehrsmittel ist, spielt keine Rolle. Denn der Pkw steht im Automobilland weiter im Fokus.

Dabei ist schon jetzt klar, wenn die Klimaziele tatsächlich erreicht werden sollen, reicht es nicht, Staus zu reduzieren – die Autos müssen weniger werden. Für eine umweltfreundliche Zukunftsvision braucht es also eine Politik, die Verkehr endlich größer denkt.

Von Mandy Sarti