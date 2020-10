Hannover

Der Bundestrend der SPD ist laut einer Umfrage auch in Niedersachsen angekommen. Die 36,9 Prozent, die sie 2017 bei der Landtagswahl einfahren konnten, würden sie der Prognose nach heute nicht mehr erreichen. Zustimmung bekommt die SPD aber dennoch: 27 Prozent würden sie noch immer wählen. Allerdings liegt sie damit hinter dem Juniorpartner CDU.

Doch die SPD hat etwas, das die CDU nicht hat: Stephan Weil. Der Ministerpräsident schafft es, das Land sicher zu regieren. Er gibt den Menschen Hoffnung und ist gerade in der Krise besonders souverän. Anders als Amtskollege Markus Söder ( CSU) aus Bayern versucht er nicht, sich mit immer schärferen Regeln zu profilieren, sondern agiert mit Bedacht. Dafür gibt es Zuspruch.

Die Umfrage zeigt aber eben auch: In einer Krise, in der die Menschen sowohl Angst um ihre Gesundheit, aber vor allem um ihre wirtschaftliche Existenz haben, kann die CDU, die den Wirtschaftsminister stellt, besser punkten.

So gilt nicht nur für die Landtagswahl 2022: Wenn die SPD in Niedersachsen weiterhin eine starke Partei bleiben will, muss sie neben ihren Themen auch an die Nachwuchsförderung denken. Denn wenn das Ende der Ära Weil eines Tages gekommen ist, braucht die SPD eine neue starke Spitze – und der täte es richtig gut, wenn sie weiblich wäre.

Von Mandy Sarti