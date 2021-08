Hannover

Milliardenschäden durchs Hochwasser im deutschen Sommer, mehr als 90 Waldbrände, die im Westen der USA überwiegend außer Kontrolle sind. Nicht nur das sind gute Gründe, warum etwa 75 Prozent der Bundesdeutschen einer Studie der FOM-Hochschule zufolge überzeugt davon sind: Die Menschheit schlittert geradewegs in eine große ökologische Katastrophe.

Aber das Erschreckende: Die wenigsten wollen selbst etwas dagegen zu tun. Die Billigflüge in den Süden? Der SUV für den Kindertransport? Darauf mögen sie nicht verzichten. Schöne, liebgewonnene Welt. Was nicht neu ist, darum heißt es schon in der Bibel: „Der Geist ist willig; aber das Fleisch ist schwach.“

Dabei ist mittun leicht: Einfach mal zurückkehren zum klassischen Sonntagsbraten statt jeden zweiten Tag in der Mittagspause zum Burger zu greifen. Oder dem Cholesterinspiegel etwas Gutes tun und nicht täglich aufs Frühstücksei beharren. Ebenfalls gesund: Fett statt Öl verbrennen und mindestens für kurze Strecken das Fahrrad statt das Auto wählen. Margarine statt Butter aufs Brot streichen, die Wäsche nicht immer bei höchsten Temperaturen waschen. Klimaschutz kann einfach sein. Frei nach einem afrikanischen Sprichwort: Wenn viele kleine Leute an vielen kleinen Orten viele kleine Schritte tun, dann können sie das Klima retten.

Von Verena Koll