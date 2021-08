Hannover

Oper kann glücklich machen. Große Emotionen, schöne Stimme, wunderbare Musik. Genau das gab es am Wochenende im Maschpark.

Und Hannovers Klassik Open Air hatte mit allem Glück, mit dem guten Wetter, nur einigen wenigen Tropfen am Freitag und einer folgenden angenehmen Sommernacht. Glück mit dem künstlerischen Paket aus NDR Radiophilharmonie und wirklich tollen Sängern. Und Glück mit dem Publikum, das wegen Corona auf die Zahl von jeweils 2000 zusammengeschrumpft war – aber einen Begeisterungslärm für ein Vielfaches machte.

Sponsoren haben das alles ermöglicht, so etwas geht auch gar nicht ohne starke Partner wie unter anderen NDR, Enercity, Hannover Concerts, TVN und Rossmann. Denn wenn man in dieser Open-Air-Kategorie dauerhaften Erfolg haben will, muss man auf Qualität setzen. Und zwar ziemlich kompromisslos – was eben nicht wenig Geld kostet.

Aber dieses Klassik Open Air ist fürs Stadtmarketing, für das Standing Hannovers in der harten Konkurrenz der Städte und auch für seine Einwohner und Gäste ein echter Bringer. Den sollte man nicht gefährden und deshalb mit vereinten Kräften an einer Neuauflage im kommenden Jahr arbeiten. Und darüber hinaus die Etablierung einer Tradition anstreben. So dass man bei Hannover auch an große Oper vor toller Kulisse denkt.

Von Henning Queren