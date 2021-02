Hannover

185 Schauspieler*innen outen sich öffentlichkeitswirksam als schwul, lesbisch, bisexuell, queer, nicht-binär und trans. Haben die keine anderen Probleme? Doch, haben sie, nämlich all die Probleme, an denen auch der Rest der Welt krankt – aber eben auch dieses eine: dass Schauspielerinnen immer noch nach dem haarsträubenden Faktor „Fuckability“ besetzt werden und schwule Männer angeblich keine romantischen Liebhaber spielen können, und überhaupt, dass Menschen diskriminiert werden, deren Sexualität nicht der Norm entspricht.

Es ist kein Wunder, dass marginalisierte Gruppen – von „Black Lives Matter“ zu „#actout“ – ihre Stimmen erheben: weil die Krise gnadenlos die Fehler im System freilegt und zugleich jedes andere Problem verdrängt. Dahinter aber steht die Hoffnung, dass die Zäsur eine Welt gebiert, die endlich akzeptiert, was sie längst ist: plural und divers.

„Wir freuen uns auf all die neuen Geschichten, die wir gemeinsam darstellen und erzählen können“, heißt es in dem „#actout“-Manifest. Niemandem soll etwas weggenommen werden. Es geht um Zugewinn: an Wissen, an Akzeptanz, vielleicht auch an einem manchmal unbequemen Vokabular. Vor allem aber um die Erkenntnis: Dafür, was diskriminierten Menschen zumutbar ist, sind immer noch die Betroffenen die letzte Instanz.

