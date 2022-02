Hannover

So langsam wird es ernst mit der Impfpflicht für Beschäftigte in der Gesundheitsbranche. Eigentlich wäre mit dem Satz des Hausarztes Ger Kretschmer alles gesagt: „Wenn ich aus welch ominösen Gründen auch immer der Meinung bin, ich will mich nicht impfen lassen, dann muss ich mich fragen lassen, ob ich in dem Beruf richtig bin.“

So einfach ist es aber leider nicht und deswegen scheint eine Impfpflicht notwendig. Ein Verantwortungsgefühl auch für andere Menschen, für unser Gesundheitswesen, für die Gesellschaft scheint nicht jedem gegeben zu sein. Wobei es durchaus Menschen gibt, die medizinische Gründe für das Nein zum Piks haben.

Davon abgesehen macht es die Politik jenen, die die bisher partielle Impfpflicht umsetzen sollen, nicht leicht. Ausführungsbestimmungen und Ermessensspielräume sind schwammig, Haftungsfragen ungeklärt – was es für Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber nicht einfach macht. Die Gesundheitsämter, ohnehin seit zwei Jahren überlastet, sollen die Impfpflicht irgendwie durchsetzen, Kontrollen und Sanktionen ausüben. Sie warten auf genaue Handlungsanweisungen vom Land. Das schiebt die Verantwortung dafür auf den Bund. Womöglich hofft man dort darauf, dass bis zum 15. März der neue Impfstoff Novavax alles richten wird. Wenn das mal gutgeht ...

Von Petra Rückerl