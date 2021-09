Hannover

Ein sechsjähriger, ziemlich blonder Junge mit einer bunten Schultüte in der Hand. Er sitzt mit seinen Eltern und vielen anderen Kindern auf dem Schulhof. Seine künftige Klassenlehrerin kommt näher und reicht die Hand. Ob er sich denn schon freue auf die Schule. Er weiß es nicht, hat eher ein bisschen Angst. Ist aber auch neugierig auf die Zeit, die da jetzt anbricht.

Nur wenige Augenblicke meiner Einschulung sind noch in meinem Gedächtnis, dieser aber schon. Diese Spannung, die entsteht, wenn Vorfreude mit Skepsis kämpft. Dieser Stolz, nun ein großes Kind zu sein, wenn auch die Hand von Mama oder Papa noch in greifbarer Nähe sein sollte. Zumindest so lange, bis man endlich seinen besten Freund oder Freundin entdeckt hat.

Liebe Kinder, morgen seid ihr an der Reihe. Mit Maske. Getestet. Und ohne Verwandte. Ja, das Coronavirus nervt, aber es wird diesem magischen Moment nicht gewachsen sein. Denn vor euch liegt ein Jahrzehnt, das es in sich hat. Neben Mathe, Deutsch und Englisch warten da noch ganz andere Dinge, etwa Freunde fürs Leben und die erste Party (,die allerdings hat noch Zeit). Sollen sich doch die Erwachsenen über Dinge wie „Unterrichtsversorgung“ und „Förderrichtlinien für Luftfilteranlagen“ den Kopf zerbrechen – dieser morgige Tag gehört allein euch.

Von Fabian Mast