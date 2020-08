Hannover

In gut einem Jahr ist die Bundestagswahl – und so langsam steigen die Politiker in den Wahlkampf ein. So zumindest lässt sich Olaf Scholz’ Forderung nach einer stärkeren Besteuerung der Besserverdienenden erklären. Eine Position, die in der aktuellen wirtschaftlichen Lage nicht verwunderlich ist: Bei sinkenden Steuereinnahmen führt wenig daran vorbei, die Sätze anzuheben.

Doch mit der einfachen Forderung, die Steuern zu erhöhen, lässt sich nichts gewinnen. Vielmehr braucht es eine durchdachte Strategie. Einerseits ist es zwar richtig, davon auszugehen, dass Menschen, die über mehr Geld verfügen, auch mehr zu unserem System beitragen können. Allerdings ist dabei die Gerechtigkeitsfrage entscheidend. Einen Arbeitnehmer mit Durchschnittseinkommen genauso stark zu besteuern wie Millionäre, hat wenig mit einer fairen Steuerpolitik zu tun. Ebenso wenig wie die Illusion, dass es mit einer Anhebung der Steuern allein getan ist. Denn die wirklich großen Vermögen liegen seit Jahren schon nicht mehr in Deutschland – sie sind auf Konten im Ausland untergebracht.

Anzeige

Wer also den ehrlichen Steuerzahler nicht vergraulen will, muss neben der Gerechtigkeitsfrage auch darüber nachdenken, wie sich Steueroasen austrocknen lassen. Mit einem einfachen Wahlversprechen ist das nämlich nicht getan.

Von Mandy Sarti