Hannover

Eigentlich ist es ganz simpel: Wenn neue Regeln gelten sollen, braucht es auch genügend Zeit, damit Bürgerinnen und Bürger, Unternehmen und Kommunen sie verstehen und umsetzen können. Bei der neuesten Corona-Verordnung ist das nur mäßig gelungen: Anders als zunächst angekündigt, wurde sie nur knapp fünf Stunden vor Inkrafttreten veröffentlicht. Für Transparenz sorgt das nicht.

Vielmehr verstärkt es die Unsicherheiten und sorgt im schlimmsten Fall sogar für einen Vertrauensverlust in das staatliche Handeln. Dabei ist das Vertrauen gerade jetzt so wichtig. Unsere Gesellschaft erlebt eine Spaltung, die sich vielleicht nicht komplett aufhalten lässt, aber die zumindest nicht noch befeuert werden sollte. Deswegen muss die Landesregierung deutlich beständiger werden.

Das zeigt sich nicht nur bei der neuen Verordnung, sondern auch an dem Kurs der vergangenen Wochen. Erst wurde angekündigt, keine vorzeitigen Lockerungen vorzunehmen, dann wurde im Hauruckverfahren doch eine „Zwischenverordnung“ eingeschoben. Ein Konzept für Impfungen von Schülerinnen und Schülern wurde vorgestellt, umsetzen lässt es sich vermutlich nicht. Wer Vertrauen zurückgewinnen will, muss sich von Schlagzeilenpolitik lösen. Am besten gelingt das, wenn man nur das verspricht, was sich auch halten lässt.

Von Mandy Sarti