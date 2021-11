Hannover

Die Wucht der Welle ist offensichtlich allen bewusst: „Jeder Tag zählt“ (Grünen-Chef Robert Habeck), „die Corona-Lage ist dramatisch“ (FDP-Chef Christian Lindner), „die Zeit läuft uns davon (Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer, CDU), „wir sind zunehmend am Limit“ (Christian Karagiannidis, Leiter des Intensivregisters).

Warum darob aber – selbst mit allem Verständnis für die komplizierte Lage in Berlin mit nicht mehr voll handlungsfähiger Alt- und noch nicht gebildeter Neu-Regierung – nicht klar und vor allem schnell gehandelt wird beziehungsweise schon längst wurde, ist kaum nachvollziehbar. Wissenschaftler, Mediziner und auch niedersächsische Bürgermeister haben jedenfalls die Geduld verloren, Brandbriefe und eindringliche Appelle an Bund und Länder gerichtet: Jeder Tag des Abwartens koste Menschenleben, man müsse mehr Druck machen.

Regionspräsident Steffen Krach will nicht auf bundesweite Lösungen warten und lädt zum lokalen Impfgipfel. Besorgte Privatleute sagen 2G-Geburtstagsfeiern ab, „weil es in dieser Situation einfach nicht passt“. Geradezu grotesk mutet es da an, wenn Noch-Kanzlerin Merkel die Ungeimpften per Podcast bittet: „Überlegen Sie es sich noch einmal.“

Die Zeit für Überlegungen ist vorbei, in Wahrheit hätte schon viel früher gehandelt werden müssen.

Von Sven Holle