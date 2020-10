Hannover

Dem Glücklichen schlägt keine Stunde. Aber ob wirklich alle glücklich waren beim vermeintlich historischen Corona-Gipfel im Kanzleramt, darf bezweifelt werden. Wie Kaugummi zog sich das Treffen der Ministerpräsidenten mit der Kanzlerin in die Länge. Ein nerviger Kampf um Deutungshoheit, Kompetenzen und Eitelkeiten, den am Ende womöglich das Virus gewonnen hat.

Gewiss, ein paar Beschlüsse hat es gegeben. Die Zahl der Menschen bei privaten Feiern wird reduziert, in Risiko-Gebieten gilt eine Sperrstunde. Und auch die Maskenpflicht wird verschärft, wenn die Infektionszahlen steigen. Darüber hinaus aber gingen die Meinungen weit auseinander. Während ein Experte des Helmholtz-Instituts versicherte: „Es ist nicht 5 vor 12 – es ist 12 Uhr!“ und ein Ausreiseverbot für Risikogebiete forderte, arbeiteten sich einige Landesfürsten am Beherbergungsverbot ab. Daniel Günther aus Schleswig-Holstein warnte gar vor übertriebenem „Aktionismus“ – und quälte damit eine erkennbar angestrengte Kanzlerin. Klare Kante? Fehlanzeige!

Dabei kann es eigentlich keine zwei Meinungen geben: Die zweite Welle rollt. Und einige unserer Nachbarn werden bereits überrollt. Polen, Niederlande, Tschechien, Belgien, Frankreich – in all diesen Ländern sind die Infektionszahlen dramatisch in die Höhe geschossen. Es gibt keinen Grund, warum Deutschland verschont werden sollte, wenn wir jetzt nicht die Kontrolle über das Virus zurückgewinnen.

5132 Neuinfektionen meldete das RKI übrigens gestern. Da sollte eigentlich jeder begreifen, was die Stunde geschlagen hat.

Von Bodo Krüger