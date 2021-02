Hannover

Seit einem Jahr quält uns nun schon diese Pandemie, sie macht vor keiner gesellschaftlichen Gruppe halt und zwingt die Politik zu unangenehmen Entscheidungen. Es gibt nur wenige Gewinner aber unendlich viele Verlierer. Selbst die Bundeskanzlerin versprühte im Gespräch mit Müttern und Väter zur Lage von Familien in der Pandemie wenig aufbauenden Optimismus. Es herrscht eine traurige Zermürbtheit in weiten Teilen der Republik, die nicht nur die Familien, sondern offenbar auch die Politik erfasst hat. „Das geht an mir auch nicht spurlos vorüber, wenn keiner so richtig glücklich ist“ – es ist ein bemerkenswerter Satz von Angela Merkel.

Neues aus dem NP-Newsroom Unsere Übersicht zu den wichtigsten Nachrichten aus Hannover täglich gegen 13 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Doch gibt es einen großen Unterschied zwischen Politik und Familien. Die einen machen die Regeln, die anderen müssen sie aushalten. Und da darf man sich schon fragen, warum die Schließung von Schulen und Kitas immer das erste und nie das letzte Mittel war. Hätten wir auf allen anderen Feldern nicht viel früher viel mehr machen können, um den Dauer-Bildungslockdown zu verhindern. Und wo sind denn die Ideen, wie Bildung in Zeiten einer Pandemie für wirklich jeden Schüler funktionieren kann?

Anzeige

Unsere Kinder können am wenigsten für diese Situation, sie zahlen aber einen enormen Preis. Die Kanzlerin denkt über einen Familiengipfel nach, sie sollte aber auch das direkte Gespräch mit den Kindern suchen. Sie hätten es verdient, dass man sie wahrnimmt.

Von Zoran Pantic