Weihnachten, die Zeit der Wunder. Aber alles geht dann halt doch nicht. Infektionsschutz und Konsum etwa prallen derzeit aufeinander. Deutschland hat keine Lust auf shoppen – und das in der wichtigsten Zeit des Jahres.

Der Einzelhandel in Not. Laut Handelsverband sieht sich jedes dritte Geschäft in existenzieller Not. Besonders in den Innenstädten ist die Lage schlimm, selbst in der verkaufsstarken Adventszeit. Ein Blick in die Zukunft, möglicherweise: Wo der Kampf gegen den Klimawandel generell zum Konsumverzicht drängt und der Online-Handel vollends übernimmt.

Nun war die Vorweihnachtszeit schon immer eine hochnervöse Angelegenheit: mit knallvollen Einkaufstempeln, Last-Minute-Geschenken und familiären Streitereien über Gästeliste und Menüfolge. Besinnlichkeit und innere Einkehr waren stets allenfalls ein weiteres Marketingmittel oder die naive Utopie von Kirchenleuten. Und jetzt kommt eben das Jahr 2020 mit seinen Haushaltsobergrenzen und Ausgangsbeschränkungen, zumindest in Teilen Deutschlands. Plötzlich stille Nacht. Schaffen wir das?

Sicher: Zumindest ein Jeder, der mit dem Umsatz in den Innenstädten nicht die Familie ernähren muss. Für Ladeninhaber und Verkäufer aber sind das bittere Wochen – und für alle anderen ein wichtiger Hinweis: dass es auf die Frage, was nach dem Konsum folgen soll, noch keine schlüssige Antwort gibt.

Von Fabian Mast